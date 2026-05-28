Μενού

Τρόμος για 14χρονο στην Πάτρα: Κατηγορίες για αρπαγή και βασανισμό του

Μια φρίκη έζησε ένας 14χρονος μαθητής στην Πάτρα. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο, τον χτύπησαν και τον εγκατέλειψαν σε πλατεία.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό στο Παγκράτι
Περιπολικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δικογραφία για αρπαγή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ανήλικο με ρατσιστικό κίνητρο, σχηματίστηκε σε βάρος ενός άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τον περασμένο Απρίλιο, ο κατηγορούμενος μαζί με άλλα άγνωστα άτομα εξανάγκασαν 14χρονο μαθητή, με την άσκηση σωματικής βίας, να εισέλθει σε αυτοκίνητο.

Κατόπιν, μετέφεραν τον ανήλικο σε πλατεία, όπου τον χτύπησαν στο σώμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ με χρήση τσιγάρου, του προκάλεσαν ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν στον τόπο του περιστατικού.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι κατηγορούμενοι, την ώρα που κτυπούσαν τον 14χρονο, έθιγαν την εθνική καταγωγή του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ