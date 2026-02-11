Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του πρώην πρωταθλητής

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν ο 58χρονος Γιώργος Γεωργακάκης, πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα συνέβησαν χθες όταν συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την σορό του άτυχου άνδρα και την μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Ο 58χρονος φέρεται να μην αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας, ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι αρχές δεν εντόπισαν τίποτα το ύποπτο. Έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Ο 58χρονος Γιώργος ήταν πρώην πρωταθλητής ακοντισμού ενώ διατηρούσε τα τελευταία χρόνια γυμναστήριο στο Ηράκλειο. Ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ενώ είχε αφιερωθεί στα παιδιά με αναπηρία τα οποία βοηθούσε μέσω του γυμναστηρίου του. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.