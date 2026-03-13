Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Χειροπέδες σε αστυνομικό της Άμεσης Δράσης για θανατηφόρο τροχαίο

Στα χέρια των Αρχών αστυνομικός της Άμεσης Δράσης Αττικής. Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συνελήφθη αστυνομικός της ΕΛΑΣ για απάτη
Αστυνομικός της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής. Οι Αρχλες προχώρησαν στη σύλληψή του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3). 

Συγκεκριμένα, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο αστυνομικός, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος.Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Ωστόσο, ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι της Παρασκευής.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
 

