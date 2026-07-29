Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 58 και 25 ετών οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες

Η ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου εξελίχθηκε σε μια ανείπωτη τραγωδία, βυθίζοντας στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη την Κρήτη.

Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή την ώρα της μάχης με τις φλόγες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό υπάλληλο. Το νήμα της ζωής τους κόπηκε τόσο άδικα όταν το 4x4 όχημα στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένο από το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο ραγδαίο ρυθμό που μετέτρεψε το σημείο σε απόλυτη παγίδα θανάτου, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης και καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού των δύο ανδρών.

Την ίδια ώρα, η πύρινη λαίλαπα συνεχίζει το σαρωτικό της έργο, ενώ επιβεβαιώνεται πως υπάρχουν και τραυματίες, γεγονός που αποδεικνύει την ακραία σφοδρότητα και επικινδυνότητα της κατάστασης.