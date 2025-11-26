Τραγικό τέλος είχε η εξόρμηση για κυνήγι μιας παρέας στα Γαβράκια Δομοκού, όταν ένας 50χρονος άνδρας δέχθηκε τσίμπημα μέλισσας στο αυτί. Ο άτυχος κυνηγός, γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός, μπήκε αμέσως στο αυτοκίνητό του με σκοπό να φτάσει στο κοντινότερο φαρμακείο στην Εκκάρα για να λάβει ένεση αδρεναλίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, στη διαδρομή πιθανότατα λόγω των έντονων συμπτωμάτων από την αλλεργική αντίδραση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε ανάχωμα.
Ένας φίλος του που τον ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο τον εντόπισε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου έγιναν προσπάθειες να του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κατάστασή του ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη.
- Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται
- Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
- Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.