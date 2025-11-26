Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Τραγικό τέλος είχε η εξόρμηση για κυνήγι μιας παρέας στα Γαβράκια Δομοκού, όταν ένας 50χρονος άνδρας δέχθηκε τσίμπημα μέλισσας στο αυτί. Ο άτυχος κυνηγός, γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός, μπήκε αμέσως στο αυτοκίνητό του με σκοπό να φτάσει στο κοντινότερο φαρμακείο στην Εκκάρα για να λάβει ένεση αδρεναλίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, στη διαδρομή πιθανότατα λόγω των έντονων συμπτωμάτων από την αλλεργική αντίδραση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε ανάχωμα.

Ένας φίλος του που τον ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο τον εντόπισε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου έγιναν προσπάθειες να του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κατάστασή του ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη.