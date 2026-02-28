Τραγωδία στον Κολωνό: Έγκυος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Προσαγωγή του συντρόφου της

Τραγωδία στον Κολωνό όπου μία έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στην οδό Καλλικρατίδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει προσαχθεί ο σύντροφός της.

Η γυναίκα, 30 ετών και έγκυος στον πέμπτο μήνα, βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της.

Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για σκηνοθετημένη πτώση και προσήγαγαν τον 37χρονο σύντροφό της.

Ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ αλλά ο ιατροδικαστής δεν πείστηκε από τις περιγραφές του που δεν ήταν συμβατές με τα σημάδια του θύματος.