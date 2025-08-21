Τραγωδία την Εύβοια: Νεκρή βρέθηκε γυναίκα δίπλα στο αυτοκίνητό της

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με τον ξαφνικό θάνατο μιας 56χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της, σε χώρο πάρκινγκ της περιοχής.

Η άτυχη γυναίκα, η οποία παραθέριζε στα Νέα Στύρα έχοντας μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εντός του οχήματός της, και αποζητώντας βοήθεια, κατέρρευσε στο σημείο, δίπλα από τη θέση του οδηγού.

Αμέσως κλήθηκε γιατρός στο σημείο, ο οποίος έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις άμεσες προσπάθειες και πριν προλάβει να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 56χρονη κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου. Φως στα ακριβή αίτια του ξαφνικού θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.