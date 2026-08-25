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Τραϊάνα Ανανία: Το συγκινητικό «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα - «Ραντεβού στους ουρανούς»

Η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρέτησε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά την τραγική είδηση του θανάτου του στα 57.

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Τραϊάνα Ανανία και Δημήτρης Κόκοτας
Τραϊάνα Ανανία και Δημήτρης Κόκοτας | Youtube
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Μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών, η Τραϊάνα Ανανία τον αποχαιρέτησε δημόσια με ένα σπαρακτικό μήνυμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Οι δυο καλλιτέχνες είχαν μοιραστεί δυνατές στιγμές ως τηλεοπτικό ζευγάρι στο J2US. Ήταν μάλιστα κατά τη διάρκεια των κοινών τους προβών, τον Μάρτιο του 2024, όταν ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή, ξεκινώντας τον μεγάλο του αγώνα.

Δημοσιεύοντας ένα κοινό τους στιγμιότυπο από το μουσικό show, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έγραψε:

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου, σου στέλνω την αγκαλιά μου».

 

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