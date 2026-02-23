Τραμ: Στο «Φιξ» θα σταματούν τα δρομολόγια της γραμμής 6 από την Τρίτη - Πότε επανέρχονται στο Σύνταγμα

Τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» θα έχουν, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα».
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».
