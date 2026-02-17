Τραμπ «στοχοποιεί» την Αβάνα: «Η Κούβα είναι αποτυχημένο κράτος» – Τι κρύβεται πίσω από τις νέες πιέσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ξανά τους τόνους απέναντι στην Κούβα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «ένα αποτυχημένο κράτος» και καλώντας την Αβάνα να προχωρήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σκληρή γραμμή της Ουάσιγκτον.

«Η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή ένα αποτυχημένο κράτος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπε, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει τις επαφές:

«Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουν σε συμφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά η Κούβα και εμείς μιλάμε. Στο μεταξύ υπάρχει ένα εμπάργκο, δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα».

Παρά την έντονη ρητορική, ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στην Κούβα, αντίστοιχης με εκείνης που –όπως υποστήριξε– οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

«Γιατί να απαντήσω σε αυτό; Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν μια πολύ σκληρή επιχείρηση, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο», σχολίασε.

Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει το εμπάργκο που ισχύει εδώ και δεκαετίες, πιέζοντας παράλληλα τρίτες χώρες να μην προμηθεύουν την Αβάνα με πετρέλαιο. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η κατάσταση αποτελεί «ανθρωπιστική απειλή», επιμένοντας ωστόσο στη συνέχιση της πίεσης.