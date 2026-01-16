Τρεις Ιεράρχες 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 30 Ιανουαρίου

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πλαίσιο εορτασμού για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, η οποία θα τιμηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2026 σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Η νέα εγκύκλιος, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ1/4953/ΓΔ4/16-1-2026, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε εκκλησιασμό και ειδικές εορταστικές εκδηλώσεις, διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών, προς τιμήν της προσφοράς των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και την Παιδεία.

Μετά την ολοκλήρωση του εορταστικού προγράμματος, τα σχολεία θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, ακολουθώντας το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.

Η εγκύκλιος εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες και έχει ήδη αποσταλεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.