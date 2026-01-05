Μενού

Τρεις προορισμοί με ξεχωριστά έθιμα για τα Θεοφάνια

Ιστορία, παράδοση και φυσική ομορφιά συνδυάζονται μοναδικά σε αυτά τα μέρη που γιορτάζουν τα Θεοφάνια με ιδιαίτερα τοπικά έθιμα.

Reader symbol
Newsroom
Καστοριά
Άποψη της Καστοριάς | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τα Θεοφάνια, εκτός από την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού των υδάτων και τη ρίψη του σταυρού στη θάλασσα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αναβιώνουν τοπικά έθιμα και λαϊκά δρώμενα που διατηρούνται αναλλοίωτα στον χρόνο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες επισκέπτες που θέλουν να τα παρακολουθήσουν από κοντά.

Ακολουθούν τρεις ξεχωριστοί προορισμοί για μια σύντομη απόδραση που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την παράδοση και τα ιδιαίτερα έθιμα.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ