Τρεις προορισμοί με ξεχωριστά έθιμα για τα Θεοφάνια

Τα Θεοφάνια, εκτός από την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού των υδάτων και τη ρίψη του σταυρού στη θάλασσα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αναβιώνουν τοπικά έθιμα και λαϊκά δρώμενα που διατηρούνται αναλλοίωτα στον χρόνο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες επισκέπτες που θέλουν να τα παρακολουθήσουν από κοντά.

Ακολουθούν τρεις ξεχωριστοί προορισμοί για μια σύντομη απόδραση που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την παράδοση και τα ιδιαίτερα έθιμα.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr