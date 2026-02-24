Μενού

Τρελή καταδίωξη από το Λιμενικό στη Λέσβο: Διακινητής άφησε 31 άτομα στην ακτή και εξαφανίστηκε

Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Λέσβο. Συνελήφθη ένας 39χρονος διακινητής και διεξάγεται έρευνα για οργανωμένο κύκλωμα.

Λιμενικό | INTIME/ ΧΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα ανοιχτά της Λέσβου, σύμφωνα με πληροφορίες από το lesvosnews.net. 

Περιπολικό του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο με αλλοδαπούς να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τις νοτιοανατολικές ακτές του νησιού. Παρά τα σήματα των Αρχων, ο χειριστής επιτάχυνε. Η καταδίωξη έληξε όταν το σκάφος προσέγγισε την ακτή, όπου οι πειβαίνοντες αποβιβάστηκαν βιαστικά και ο διακινητής τράπηκε σε φυγή.

Λίγο, αργότερα, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 39χρονο υπήκοο Αζερμπαϊτζάν σεβάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. 

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί εντόπισαν 31 μετανάστες. Το ταχύπλοο και ένα κινητό τηλέφωνο που θεωρείται κρίσιμο για την έρευνα κατασχέθηκαν.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης διεξάγει προανάκριση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης.
 

