Τρένο με 400 επιβάτες συγκρούστηκε με κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές: Μικρές υλικές ζημιές

Τρένο με 400 επιβάτες συγκρούστηκε με κοπάδι ζώων που εισήλθε στις σιδηροδρομικές γραμμές στον Αλίαρτο Βοιωτίας με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί προσωρινά και να υποστεί μικρές υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στις 18:25, όταν η αμαξοστοιχία IC55, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λίγο μετά την περιοχή της Αλιάρτου παρέσυρε του κοπάδι ζώων.

Οι 400 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το δρομολόγιο συνεχίστηκε κανονικά, με καθυστέρηση 95 λεπτών.

«Κατά τη διάρκεια της αναμονής εντός του κλιματιζόμενου συρμού, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, προσφέροντάς τους νερό και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του περιστατικού», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται: «Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του».