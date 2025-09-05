Τραγωδία στον Κολωνό: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο

Τρένο παρέσυρε άτομο στoν Κολωνό, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το άτομο ανασύρθηκε νεκρό.
Σε βίντεο του Orange Press Agency διακρίνεται συρμός του Προαστιακού να έχει ακινητοποιηθεί, ενώ περιπολικά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.