Τρίκαλα: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από νταλίκα στην εθνική οδό

Ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του trikalaopinion.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, και ενώ στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα, μια νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του οδοστρώματος. Από τη σφοδρή παράσυρση ο άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για ένα 50χρονο Αλβανό που ζούσε στο Μεγαλοχώρι. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.