Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή 13χρονων – Έβγαλαν μαχαίρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Σε εξέλιξη είναι προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Τρίπολης για υπόθεση που αφορά δυο ανήλικους οι οπαίοι διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και τραυματίστηκαν.
Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, συνέβη στην οδό Καλαβρύτων, στην Τρίπολη, το μεσημέρι της Τετάρτης.
Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και στη συνέχεια ο ένας από τους δυο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να χειρουργηθεί χωρίς ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του.
Η αστυνομία εντόπισε αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους ανήλικους.
Έχουν συλληφθεί οι γονείς του ενός για παραμέληση ανηλίκου, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά στην πρόκληση σωματικών βλαβών.
- Πρωτοφανές ξέσπασμα της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα έβαλε με τους Ταλιμπάν
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
- Στο πλευρό της Τουρκίας η Ζαχάροβα: «Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο το 1974 στην Κύπρο»
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.