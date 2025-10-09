Μενού

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή 13χρονων – Έβγαλαν μαχαίρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο ο ένας να μεταφερθεί στην Αθήνα και να χειρουργηθεί.

Σε εξέλιξη είναι προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Τρίπολης για υπόθεση που αφορά δυο ανήλικους οι οπαίοι διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, συνέβη στην οδό Καλαβρύτων, στην Τρίπολη, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και στη συνέχεια ο ένας από τους δυο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να χειρουργηθεί χωρίς ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του.

Η αστυνομία εντόπισε αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους ανήλικους.

Έχουν συλληφθεί οι γονείς του ενός για παραμέληση ανηλίκου, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά στην πρόκληση σωματικών βλαβών.

