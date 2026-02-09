Τρίπολη: Οδηγός–βόμβα στην Εθνική, έκανε ζιγκ ζαγκ και μπήκε ανάποδα

Μια απίστευτη και επικίνδυνη εικόνα αντίκρισαν οι επιβάτες πούλμαν του Παναρκαδικού, ανάμεσά τους και παιδιά, όταν είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, σαν ακυβέρνητο καράβι που παρασύρεται χωρίς έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο προς Τρίπολη και προκάλεσε πανικό τόσο στον οδηγό του λεωφορείου όσο και στους επιβάτες.

«Κρατάς απόσταση και προσεύχεσαι»

Ο οδηγός του πούλμαν περιέγραψε τον τρόμο της στιγμής, τονίζοντας πως το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να κρατήσει απόσταση και να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Οι επιβάτες κατέγραψαν το περιστατικό, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι ο οδηγός του Ι.Χ. συνέχιζε ατάραχος, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που προκαλούσε.

Η απόφαση να καλέσουν την Τροχαία

Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, ο οδηγός του πούλμαν και οι επιβάτες συμφώνησαν ότι έπρεπε να ειδοποιήσουν άμεσα την Τροχαία.

Ο χρόνος κυλούσε εις βάρος όλων, καθώς ένα σοβαρό ατύχημα φαινόταν θέμα δευτερολέπτων. Το τηλεφώνημα έγινε με την ελπίδα ότι οι Αρχές θα προλάβαιναν να σταματήσουν τον επικίνδυνο οδηγό πριν συμβεί το μοιραίο.