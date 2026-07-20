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Τροχαίο 20χρονης στην Κρήτη: Διαμαρτυρία από φοιτητές και σωματεία για τους δρόμους έξω από το Πανεπιστήμιο

Φοιτητές και Σωματεία από την Κρήτη πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με φόντο το τροχαίο της 20χρονης έξω από το ΙΤΕ.

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Διαμαρτυρία φοιτητών και σωματείων μετά το τροχαίο 20χρονης στην Κρήτη | Cretalive.gr
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Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε το τροχαίο 20χρονης φοιτήτριας έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στην Κρήτη και σήμερα το «παρών» έδωσαν φοιτητές και σωματεία, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση του οδικού δικτύου έξω από το Πανεπιστήμιο. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cretalive.gr, οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν στη  Λότζια, στο δημαρχείο Ηρακλείου, ζητώντας να παρθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας για τη διαδρομή του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι, η άτυχη φοιτήτρια είναι διασωληνωμένη,  στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, αφού  παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το μεσημέρι της Πέμπτης (16/07), λίγα μόλις μέτρα από την έξοδο του Ιδρύματος.

Οι φοιτητές μεταξύ άλλων, μίλησαν για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα», ενώ τα σωματεία επαναλαμβάνουν ότι είχαν προειδοποιήσει καιρό για τους κινδύνους στο σημείο το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζουν και ως «φονικό». 

 

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