Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ΙΧ παρέσυρε πεζό ηλικιωμένο ο οποίος διέσχισε τον δρόμο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό.

Πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, παρείχε ο βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ, Σπύρος Τσιλιγγίρης, με την ιδιότητα του χειρούργου. Ο βουλευτής, φόρεσε γάντια και για περίπου δέκα λεπτά παρείχε βοήθεια έως την άφιξη του ασθενοφόρου.

Η Λεωφ. Βασ. Γεωργίου έκλεισε για λίγη ώρα, ενώ, η οδηγός του ΙΧ προσήχθη.