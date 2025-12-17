Μενού

Τροχαίο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

Στο σημείο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό.

Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ΙΧ παρέσυρε πεζό ηλικιωμένο ο οποίος διέσχισε τον δρόμο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό. 

Πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, παρείχε ο βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ, Σπύρος Τσιλιγγίρης, με την ιδιότητα του χειρούργου. Ο βουλευτής, φόρεσε γάντια και για περίπου δέκα λεπτά παρείχε βοήθεια έως την άφιξη του ασθενοφόρου.

Η Λεωφ. Βασ. Γεωργίου έκλεισε για λίγη ώρα, ενώ, η οδηγός του ΙΧ προσήχθη.

