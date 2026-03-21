Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα της φονικής σύγκρουσης

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα, που προκάλεσε αστυνομικός, είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 63χρονου οδηγού μηχανής. Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η άμεση αντίδραση των αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι σταματούν τα οχήματά τους, σπεύδουν να βοηθήσουν και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση του θύματος, ενώ παράλληλα ειδοποιούνται οι αρχές.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο επιχειρούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα φτάνει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παραλαμβάνει τον τραυματία. Ο αστυνομικός οδηγός παραμένει στο οδόστρωμα, δεχόμενος τις πρώτες βοήθειες από συναδέλφους του, πριν μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο 401.

Για την υπόθεση, ο 43χρονος αστυνομικός οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.