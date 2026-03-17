Προφυλακιστέος ο αστυνομικός για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Βουλή

Στην φυλακή οδηγείται ο αστυνομικός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 63χρονο έξω από την Βουλή.

τροχαιο βουλη
Η στιγμή της σύγκρουσης | Mega
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος αστυνομικός για το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλή, όπου έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος οδηγός δικύκλου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης απολογήθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία προκάλεσε θάνατο και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.  

Διαβάστε ακόμα: Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστυνομικός παραβιάζει το κόκκινο και σκοτώνει 63χρονο οδηγό στη Βασιλίσσης Σοφίας

Ο αστυνομικός την Πέμπτη 12/3, οδηγώντας με την υπηρεσιακή του μηχανή, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα παρασέρνοντας με μετωπική σύγκρουση τον 63χρονο που κινούνταν κανονικά. 

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η οποία αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, ο κατηγορούμενος αστυνομικός επέδειξε «ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά».

