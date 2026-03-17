Προφυλακιστέος ο αστυνομικός για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Βουλή

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος αστυνομικός για το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλή, όπου έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος οδηγός δικύκλου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης απολογήθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία προκάλεσε θάνατο και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Ο αστυνομικός την Πέμπτη 12/3, οδηγώντας με την υπηρεσιακή του μηχανή, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα παρασέρνοντας με μετωπική σύγκρουση τον 63χρονο που κινούνταν κανονικά.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η οποία αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, ο κατηγορούμενος αστυνομικός επέδειξε «ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά».