Τροχαίο με απορριμματοφόρο: Νέο βίντεο με τον απεγκλωβισμό του οδηγού στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Νέα πλάνα έρχονται στη δημοσιότητα, από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ανετράπη απορριμματοφόρο, νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, ο οδηγός του βαρέος οχήματος είχε εγκλωβιστεί και χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για να απομακρυνθεί από το όχημα, με το πρακτορείο να μεταφέρει πλάνα της διάσωσης.