Τροχαίο με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκε με ΙΧ - Ένας τραυματίας

Σύγκρουση λεωφορείου που εκτελούσε δρομολόγιο αστικών συγκοινωνιών με Ι.Χ. αυτοκίνητο σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.
Το τροχαίο συνέβη στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.
Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Από το τροχαίο, προκλήθηκαν και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε είναι υπό διερεύνηση από την Τροχαία.
