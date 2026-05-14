Τροχαίο με νεκρή στα Άνω Πατήσια - Παρασύρθηκε από φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία πεζή γυναίκα, που παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό, σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (14/05), το πρωί στα Άνω Πατήσια.
Σύμφωνα με τα έως έχουν γίνει γνωστά, η ηλικιωμένη γυναίκα διαμελίστηκε από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και διακομίστηκε στο ΚΑΤ χωρίς τις αισθήσεις της.
Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, σύμφωνα με το Action24.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου.
Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
