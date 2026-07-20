Μενού

Τροχαίο με πατίνι που οδηγούσε 17χρονος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Ένας δεκαεπτάχρονος που οδηγούσε πατίνι, τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με αμάξι. Ο ανήλικος φέρεται να κατέβαινε ανάποδα την οδό Αχαρνών.

Reader symbol
Newsroom
πατίνι
Πατίνι | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με πατίνι και ανήλικο οδηγό καταγράφηκε, όταν ένας 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Άγιο Παντελεήμονα. 

Σύμφωνα με το Mega, λίγο μετά τις 16:00, o 17χρονος κατέβαινε ανάποδα την οδό Αχαρνών. Ως αποτέλεσμα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που διερχόταν.

Λίγο πριν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, αλλά αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι, το συμβάν έρχεται ώρες πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από τους ανήλικους κάτω των 17 ετών, από το Υπουργείο Μεταφορών. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ