Τροχαίο με πατίνι που οδηγούσε 17χρονος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με πατίνι και ανήλικο οδηγό καταγράφηκε, όταν ένας 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με το Mega, λίγο μετά τις 16:00, o 17χρονος κατέβαινε ανάποδα την οδό Αχαρνών. Ως αποτέλεσμα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που διερχόταν.

Λίγο πριν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, αλλά αρνήθηκε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι, το συμβάν έρχεται ώρες πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από τους ανήλικους κάτω των 17 ετών, από το Υπουργείο Μεταφορών.