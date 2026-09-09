Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και βγαίνει από τη ΜΕΘ

Ευχάριστα τα νέα για την 14χρονη στην Τήνο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο με πατίνι, στο οποίο ήταν συνεπιβάτισσα.
Η έφηβη αποσωληνώθηκε και εντός της ημέρας αναμένεται να βγει και από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται.
Η αξονική δεν έδειξε νέα ευρήματα και έτσι η ανήλικη αναμένεται να μεταφερθεί σε χειρουργική κλινική.
Σημειώνεται πως η 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή (06/09), όταν και έπεσε από το πατίνι, το οποίο οδηγούσε μία 15χρονη.
Βρέθηκε στο οδόστρωμα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Τήνου και από εκεί στην Αθήνα.
Εκεί υποβλήθηκε σε έκτακτη επέμβαση για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις της. Ευτυχώς, η υγεία της βλειτώνεται.
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