Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη 14χρονη «συνοδηγός» που τραυματίστηκε στο κεφάλι

Ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι έλαβε χώρα στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στην Τήνο, με θύμα μια 14χρονη η οποία ήταν «συνοδηγός», σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα δύο κορίτσια φέρεται να έπεσαν, με την ανήλικη, που βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού, να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Η οδηγός δεν φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό.
Ο πατέρας της 14χρονης, μιλώντας στο Mega, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πώς συνέβη το τροχαίο. Όπως ανέφερε, το πατίνι δεν ήταν της κόρης του, καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να έχει ούτε να ανεβαίνει σε ηλεκτρικά πατίνια. Ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν το κορίτσι είχε ήδη τραυματιστεί.
Στο Κέντρο Υγείας έγινε μεγάλη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Παρά τις ελλείψεις, ένας ιδιώτης παθολόγος, ο οποίος εργαζόταν παλαιότερα στο Κέντρο Υγείας, προσήλθε και διασωλήνωσε το κορίτσι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή του στην Αθήνα.
Η 14χρονη έφτασε τα ξημερώματα σήμερα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
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