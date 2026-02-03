Τροχαίο με τέσσερις ιερείς στον αυτοκινητόδρομο Ε65 : Ένας σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Ε65, στο ρεύμα προς Τρίκαλα, κοντά στην περιοχή του Λόγγου. Ι.Χ. επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κληρικοί εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από την πορεία του, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι τέσσερις ιερείς μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, τρεις φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά στοιχεία για την προέλευσή τους ή τον προορισμό του ταξιδιού τους.