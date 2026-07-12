Τροχαίο με θύμα την 15χρονη του ΠΑΟΚ: Μυστήριο με τον οδηγό του απορριμματοφόρου - Οι καταγγελίες του πατέρα

Η Άννα Μαρία ζούσε για τον αθλητισμό… Σε κάθε άθλημα που έκανε ήταν πάντα πρώτη.

Η μία διάκριση… το ένα μετάλλιο διαδεχόταν το άλλο.

Η μεταγραφή της στον ΠΑΟΚ της έβαλε φτερά. Η είδηση πως θα παίξει στην Α' Εθνική απογείωσε τα όνειρά της.

Αγόγγυστα δεν απουσίαζε από καμία προπόνηση… Έτσι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, είχε ήδη τελειώσει την προπόνηση και με τον πατέρα της επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Όταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.»

Όπως αποδεικνύουν τα πλάνα του ALPHA από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου, και ο πατέρας της και η 15χρονη φορούσαν κράνη. Το λευκό ήταν της Άννας Μαρίας, το μαύρο του πατέρα της.

Ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου, όπως αποκάλυψε ο ALPHA, όχι μόνο εγκατέλειψε το σημείο, αλλά ώρες μετά, όταν ενημερώθηκε από τις Αρχές που έφτασαν σε αυτόν από τις κάμερες αλλά και από το GPS του οχήματος, αρνείται πως χτύπησε τη μηχανή και, κατά συνέπεια, προκάλεσε το δυστύχημα.

Τι υποστήριξε ο οδηγός του απορριματοφόρου

«Περνούσα από το σημείο τη συγκεκριμένη ώρα του τροχαίου. Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, γι' αυτό συνέχισα την πορεία μου. Άφησα το απορριμματοφόρο στο αμαξοστάσιο και πήγα για ύπνο στο σπίτι μου. Αργότερα με ξύπνησε η σύζυγός μου και μου είπε πως με ψάχνουν από τον δήμο, καθώς βάσει του GPS το απορριμματοφόρο που οδηγούσα προκάλεσε τροχαίο. Γι' αυτό προσήλθα.»

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 15χρονης υποστηρίζει πως το βαρύ όχημα πέρασε πάνω από το σώμα της κόρης του, ενώ ο ίδιος αμφισβητεί πως ο άνθρωπος που πήγε και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης είναι και ο οδηγός που σκότωσε το παιδί του.

«Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα»

«Θα αναζητήσουμε ευθύνες. Τρέχουν με 1000 στον περιφερειακό, πάντα όλοι τους. Αυτοί τρέχουνε με 1000. Πέρασα μπροστά εγώ, με χτύπησε από πίσω. Η μηχανή είναι χτυπημένη από πίσω. Δεν έχω κουράγιο εγώ να πω τίποτε άλλο. Με χτύπησε από πίσω, δεν ξέρω τίποτε άλλο, δεν θυμάμαι τίποτε άλλο. Ο "τράκος" ήταν μεγάλος.

Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα και πήγε στην αστυνομία και μετά είπε αυτός ότι "δεν ήμουν εγώ", λέει, στο ατύχημα.

Ωστόσο πάνω από το σημείο του τροχαίου υπήρχε κάμερα, την είδατε σωστά;

Ήταν ακριβώς (στο σημείο) που μας χτύπησε το απορριμματοφόρο.

Η παρακάτω κάμερα θα έχει καταγράψει και τα ρούχα του. Έχει και παρακάτω κάμερες. Ο περιφερειακός έχει κάμερες. Θα μπορούν να δουν αν είναι αυτός και τι είναι.

Από την άλλη, ακόμα και αν είναι αυτός, πέρασαν τόσες ώρες και, μεθυσμένος να ήταν, θα είχε περάσει η επήρεια όταν πήγε και έκανε αλκοτέστ.»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 15χρονης, μιλώντας στην Reader.gr, θέτει την ουσία του δυστυχήματος, που δεν είναι άλλη από την εγκατάλειψη.

«Έχουμε μια ξεκάθαρη εγκατάλειψη»

«Έχουμε μια ξεκάθαρη εγκατάλειψη. Ο οδηγός που πιστεύει πως δεν έκανε κάτι λάθος, κάτι παράνομο, το μόνο που δεν κάνει είναι να φύγει από το σημείο. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση; Ο πατέρας εκτινάχθηκε 10 μέτρα και το απορριμματοφόρο πέρασε πάνω από την 15χρονη, σύμφωνα με τον πατέρα της, και ο οδηγός του δεν κατάλαβε τίποτα;

Θα ξεκινήσω από αύριο όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως το οπτικό υλικό από τις κάμερες υπάρχει στη δικογραφία. Θα προχωρήσουμε στον διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα και, φυσικά, θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ένα 15χρονο κορίτσι σκοτώθηκε στην άσφαλτο από κάποιον που εγκατέλειψε το σημείο. Θα δώσω αγώνα, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.»

Η προκαταρκτική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ φως στην υπόθεση θα δώσει το υλικό από τις τρεις κάμερες που βρίσκονται σε κολόνα φωτισμού ακριβώς πάνω από το σημείο της σύγκρουσης, καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως, στην ιδιαίτερη πατρίδα της 15χρονης, στο Καρλόβασι Σάμου, παρά την παράκληση της οικογένειας της εκλιπούσας να μη πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο πανηγύρι, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος, αψηφώντας ακόμα και τις προτροπές του δημάρχου, πραγματοποίησε χθες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες το πανηγύρι… που, όπως όλα δείχνουν, ήταν πιο σημαντικό από τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού και την επιθυμία της οικογένειάς του.

Αξίζει να σημειωθεί πως, από την πλευρά του, ο δήμος δεν προχώρησε σε ανάκληση της άδειας… εξαιτίας της αργίας του Σαββάτου.