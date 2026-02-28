Τροχαίο στη λεωφόρο Γαλατσίου: Νεκρός 32χρονος οδηγός μηχανής

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/02) στη Λεωφόρο Γαλατσίου, με θύμα έναν 32χρονο μοτοσικλετιστή.
Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 32χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.
