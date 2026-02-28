Μενού

Τροχαίο στη λεωφόρο Γαλατσίου: Νεκρός 32χρονος οδηγός μηχανής

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Γαλατσίου όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/02) στη Λεωφόρο Γαλατσίου, με θύμα έναν 32χρονο μοτοσικλετιστή.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 32χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ