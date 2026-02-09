Μενού

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού: Παρασύρθηκε πεζός - Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο με παράσυρση πεζού έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι. Στο σημείο, σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Eurokinissi
Σοβαρό τροχαίο, έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι (9/2) στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, άγνωστη παραμένει ακόμα η κατάσταση του πεζού. 

Όπως ενημέρωσαν οι αρχές, λόγω της παράσυρσης, στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

