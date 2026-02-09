Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού: Παρασύρθηκε πεζός - Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

Σοβαρό τροχαίο, έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι (9/2) στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, άγνωστη παραμένει ακόμα η κατάσταση του πεζού.
Όπως ενημέρωσαν οι αρχές, λόγω της παράσυρσης, στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
