Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη πεζή

Σημειώθηκε τροχαίο σήμερα τα ξημερώματα (31/08) καθώς μία γυναίκα, παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 33χρονη πήγε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.
