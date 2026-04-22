Τροχαίο στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που είχε παρασυρθεί από μηχανή

Θετική εξέλιξη για τη 16χρονη που παρασύρθηκε από οδηγό μηχανής στη Λιοσίων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18/4).

Σύμφωα με τα νεότερα, η 16χρονη που υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και στην κλείδα, καθώς και ρήξη σπλήνας και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και παρουσιάζει κινητικότητα, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της υγείας της, σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξή της.

Ο 16χρονος που φέρεται να την παρέσυρε και να την εγκαταλείπει βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα: επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και έχει παραπεμφθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν και τα άλλα τρία άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση.