Τροχαίο στη Λιοσίων: «Παρατάμε μια ζωή στο έλεος; Το παιδί μου είναι διασωληνωμένο», ξεσπά η μητέρα της 16χρονης

Πολλά είναι τα ερωτηματικά γύρω από το τροχαίο με την παράσυρση της 19χρονης στη Λιοσίων, και η μητέρα της μιλά για πρώτη φορά αναφορικά με την εγκατάλειψη της κόρης της στο σημείο, μετά το συμβάν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR, εκφράζει την απορία της για τους δράστες και για το πώς γίνεται κάποιος να τραπεί σε φυγή μετά από ένα τέτοιο συμβάν.

«Το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία και αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος αυτή τη στιγμή, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα.

«Παρατάμε μια ζωή στο έλεος; Αφαιρούμε στην ουσία μια ζωή. Και ο κύριος αυτός τι κάνει. Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται ενώ περπατάει στο δρόμο.

Είναι σαν ο συγκεκριμένος άνθρωπος να πήγε εξ επί τούτου να κάνει αυτό το πράγμα», συμπληρώνει η μητέρα.

Το είδα και έπαθα σοκ. Λυπάμαι για αυτό που ζω».

Το ποινικό παρελθόν του οδηγού που εγκατέλειψε την ανήλικη

Σύμφωνα με το Mega, ο συλληφθείς οδηγός είναι ένας ανήλικος, 16χρονος, με πλούσιο ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή.

Φέρεται ότι, όταν τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε από τις Αρχές πάνω στη μηχανή και ισχυρίστηκε ότι κατευθυνόταν στην αστυνομία για να παραδοθεί.