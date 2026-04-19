Το ποινικό παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων: Ακόμη τρία άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση

Αρκετά περίπλοκη φέρεται να είναι η υπόθεση της παράσυρσης της 16χρονης στη Λιοσίων, καθώς φαίνεται να εμπλέκονται περισσότερα από τρία άτομα.

Ο λόγος για τον οδηγό, τον συνοδηγό, την ιδιοκτήτρια της μηχανής και τον διαχειριστή της.

Σύμφωνα με το Mega, ο συλληφθείς οδηγός είναι ένας ανήλικος, 16χρονος, με πλούσιο ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή.

Φέρεται ότι, όταν τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε από τις Αρχές πάνω στη μηχανή και ισχυρίστηκε ότι κατευθυνόταν στην αστυνομία για να παραδοθεί.

Πώς εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση

Η 26χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής φέρεται να πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και να δήλωσε ότι επιθυμεί να υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων, υποστηρίζοντας ότι η μηχανή της είχε κλαπεί.

Ο διαχειριστής της μηχανής εμφανίστηκε επίσης στο αστυνομικό τμήμα, μαζί με μια νεαρή γυναίκα, και έκανε λόγο για κλοπή.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ο συνοδηγός της μηχανής. Ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τα στοιχεία του οδηγού και ότι επρόκειτο για κάποιον άνδρα που είχε γνωρίσει στη δουλειά του.

Η ιδιοκτήτρια και ο διαχειριστής συνελήφθησαν για ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.