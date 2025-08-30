Τροχαίο στη Θέρμη: Σήμερα στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο στις 10:00 η 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

H 45χρονη ιδιοκτήτρια και οδηγός της Porsche βγήκε θετική στο αλκοτέστ που της έκαναν οι αρχές ενώ σε βίντεο του voria.gr φαίνεται η ιλλιγγιώδης ταχύτητα που έτρεχεη 45χρονη την ημέρα που έγινε το τροχαίο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Mega, η 45χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν έχει καταλάβει τι συνέβη. Η ίδια έχει πέσει σε αντιφάσεις και έχει μπερδέψει κάποια πράγματα, καθώς ισχυρίζεται ότι θυμάται πως κάλεσε το 100, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα έλεγε ότι δεν θυμόταν αν χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.

Μάλιστα, οδηγός της Porsche αρνείται ότι υπήρξε τροχαίο με εγκατάλειψη, ενώ, όπως είπε, μόλις βγήκε από το πολυτελές όχημα έκανε νόημα σε προπορευόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν γνωστοί της που τη μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονταν ο 28χρονος με την 226χρονη φίλη του, επιβαίνοντες στο άλλο όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Θέρμη: Πώς έγινε το τροχαίο

Τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μια μαύρη Porche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.