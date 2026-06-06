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Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη πεζή

Σοβαρό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη όταν λεωφορείο παρέσυρε μία 24χρονη που κινείτο πεζή στο Ωραιόκαστρο.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί (06/06) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης με παράσυρση πεζής από λεωφορείο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έγινε σήμερα το πρωί γύρω στις 06:30 στην οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο.

Η γυναίκα κινείτο πεζή όταν και παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών, με συνέπεια τον τραυματισμό της κοπέλας.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 24χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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