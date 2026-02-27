Τροχαίο στη Θηβών: Βίντεο με την τρελή πορεία του φορτηγού - Σε σοκ ο οδηγός

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας αναφορικά με το σοβαρό τροχαίο που έλαβε χώρα το πρωί στη Λεωφόρο Θηβών, όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Ο οδηγός του φορτηγού κινούνταν επί της Λεωφόρου Θηβών, με κατεύθυνση προς το Αιγάλεω, όταν, περί τις 07:20, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Τροχαίο στη Θηβών με φορτηγό | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έπεσε πάνω στη νησίδα που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και παρέσυρε ένα φανάρι και δύο πινακίδες.

Στη συνέχεια, έπεσε σε ένα Ι.Χ. με δύο επιβαίνοντες, αλλά και τέσσερις μηχανές.

Η τρελή πορεία του φορτηγού σταμάτησε όταν έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Το Orange Press Agency δημοσιεύει βίντεο με τα όσα συνέβησαν στο σημείο.

Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός του φορτηγού

Από το τροχαίο, τραυματίστηκε τόσο ο οδηγός του φορτηγού, όσο και οι δύο επιβαίνοντες του Ι.Χ. πάνω στο οποίο έπεσε.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο Αττικό νοσοκομείο και φαίνεται ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο οδηγός του φορτηγού, κατά την κρατική τηλεόραση, βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ.