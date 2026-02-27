Τροχαίο στη Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – Τρεις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σε τρεις τραυματίες έλαβε χώρα νωρίς σήμερα, Παρασκευή (27/02), το πρωί στη Λεωφόρο Θηβών, με φορτηγό να προσκρούει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι τραυματίες έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, δίχως να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, κατά την ίδια πηγή.

Παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο.

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency φαίνονται οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο, μετά το ατύχημα.