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Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό - Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου το μεσημέρι της Τρίτης 25/8. Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.

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ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου το μεσημέρι της Τρίτης 25/8.

Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος των διυλιστηρίων λόγω της σύγκρουσης.

κίνηση
Κίνηση

 

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