Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό - Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου το μεσημέρι της Τρίτης 25/8.

Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος των διυλιστηρίων λόγω της σύγκρουσης.

Κίνηση