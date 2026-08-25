Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό - Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου το μεσημέρι της Τρίτης 25/8.
Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος των διυλιστηρίων λόγω της σύγκρουσης.
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