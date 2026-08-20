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Τροχαίο στην Εύβοια: Έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων – Το αυτοκίνητο κρεμόταν πάνω από τη θάλασσα

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο Γλύφας-Χαλκίδας - Ο 22χρονος έπεσε από ύψος 15 μέτρων προσπαθώντας να βγει από το ΙΧ.

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Eviaonline.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εύβοια, στον παραλιακό δρόμο Γλύφας-Χαλκίδας. Αυτοκίνητο με 22χρονο οδηγό εξετράπη της πορείας του στο χείλος γκρεμού, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει από ύψος 15 μέτρων προσπαθώντας να βγει.

Ο 22χρονος είχε τις αισθήσεις του και έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

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