Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εύβοια, στον παραλιακό δρόμο Γλύφας-Χαλκίδας. Αυτοκίνητο με 22χρονο οδηγό εξετράπη της πορείας του στο χείλος γκρεμού, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει από ύψος 15 μέτρων προσπαθώντας να βγει.

Ο 22χρονος είχε τις αισθήσεις του και έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.