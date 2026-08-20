Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εύβοια, στον παραλιακό δρόμο Γλύφας-Χαλκίδας. Αυτοκίνητο με 22χρονο οδηγό εξετράπη της πορείας του στο χείλος γκρεμού, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει από ύψος 15 μέτρων προσπαθώντας να βγει.
Ο 22χρονος είχε τις αισθήσεις του και έφερε τραύματα στο κεφάλι.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.
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