Τροχαίο στην Χαλκιδική: Καραμπόλα με τρία οχήματα - Τρία παιδιά τραυματίστηκαν

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 6 Ιουνίου, στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου – Ιερισσού, στην Χαλιδική, με αποτέλεσμα τρία ανήλικα παιδιά να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 12.00, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος και στο οποίο επέβαινε ένα ανήλικο αγόρι 7 ετών, συγκρούστηκε με φορτηγό που οδηγούσε 42χρονος.

Η σφοδρότητα με την οποία έγινε η σύγκρουση οδήγησε σε νέα σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονη, και στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικα παιδιά 6 και 9 ετών.

Τα τρία ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.