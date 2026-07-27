Ανατριχιάζουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στην Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 16.00 στην περιοχή του Χάρακα, δρόμος με μεγάλη κινητικότητα που συνδέει το Φισκάρδο με τον Μύρτο.

Το αυτοκίνητο ο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Σύμφωνα με το kefaloniapress, ένα άτομο ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τροχαίο στην Κεφαλονιά | Kefaloniapress.gr

Τροχαίο στην Κεφαλονιά | Kefaloniapress.gr



