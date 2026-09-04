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Τροχαίο στην παραλιακή: Συμφόρηση των οχημάτων στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκληθεί στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της παραλιακής, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Διακομιδή ασθενούς από το ΕΚΑΒ | Shutterstock
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου, προκαλώντας σημαντική συμφόρηση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μοτοσικλέτα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης και η μηχανή να παραμείνει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κατευθύνονται περιπολικά της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία και να απομακρυνθεί η μοτοσικλέτα από το οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με τους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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