Τροχαίο στην παραλιακή: Συμφόρηση των οχημάτων στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου, προκαλώντας σημαντική συμφόρηση στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μοτοσικλέτα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης και η μηχανή να παραμείνει στο οδόστρωμα.
Στο σημείο κατευθύνονται περιπολικά της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία και να απομακρυνθεί η μοτοσικλέτα από το οδόστρωμα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με τους οδηγούς που κινούνται στην παραλιακή να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
- «Είμαι γάιδαρος»: Τα ληγμένα γιαούρτια, ο Νόμος 4000 και η διαπόμπευση των «τεντιμπόηδων»
- Survivor: Σοβαρή καταγγελία από Φλώρο - «Έδιναν ναρκωτικά στους παίκτες για να είναι ήρεμοι»
- Ο ξεχασμένος πολέμαρχος Παναγιώτης Καρατζάς: Κατέλαβε την Πάτρα και δολοφονήθηκε από Έλληνες
- «Πού τον πας έτσι;» - Τι απάντησε η Τούνη σε όσους έκραξαν τον σύντροφό της για το ντύσιμό του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.