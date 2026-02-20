Μενού

Τροχαίο στην Πατησίων: Μεθυσμένος ο οδηγός που παρέσυρε θανάσιμα μία 74χρονης

Πάνω από το όριο ήταν το αλκοόλ στο αίμα του οδηγού μηχανής που παρέσυρε θανάσιμα μία 74χρονη στην Πατησίων.

Περιπολικό
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Μεθυσμένος φαίνεται πως ήταν ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε θανάσιμα μία 74χρονη στην Πατησίων.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:20 στη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Τροίας, ένας 28χρονος παρέσυρε με την μηχανή του μια 74χρονη πεζή.

Η 74χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε.

Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/lt.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

ΕΛΛΑΔΑ