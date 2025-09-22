Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Ανατράπηκε αυτοκίνητο - Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/09) στη Λ. Ποσειδώνος όταν ανατράπηκε αυτοκίνητο.

Το περιστατικό έγινε στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.