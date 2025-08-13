Τροχαίο στο Κορωπί: Οδηγός έπεσε σε κατάστημα και ξέσπασε φωτιά

Τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα.
Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα στο Κορωπί έλαβε χώρα στις 03:30 το πρωί, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου για άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες έχασε τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καρφωθεί σε ένα ισόγειο κατάστημα με ανταλλακτικά.
Από την πρόσκρουση στο Κορωπί ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά όπου κατέστρεψε ολοσχερώς το ισόγειο κατάστημα, το αυτοκίνητο αλλά τον πρώτο όροφο του κτιρίου, με το άτομο να ανασέρνεται νεκρό.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό ένα άτομο που είναι ο οδηγός του οχήματος το οποίο είχε μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.
Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο ώστε να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
