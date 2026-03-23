Τροχαίο στο Ρέθυμνο με τραυματισμένο 3χρονο - Συνελήφθη ο οδηγός

Το παιδί νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ενώ γίνεται έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμένο ένα 3χρονο παιδί σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/03) στον Πλακιά Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το neakriti.gr, το παιδί έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του, όταν ξαφνικά έτρεξε προς τον δρόμο όπου εκείνη την ώρα περνούσε αυτοκίνητο.

Ο οδηγός δεν πρόλαβε να σταματήσει το όχημα, παρασύροντας το 3χρονο. 

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί οι γιατροί αποφάσισαν ότι έπρεπε να μεταφερθεί προληπτικά στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του.

Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την κατάστασή του.

Ο 68χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και κρατείται, ενώ οι Αρχές διενεργούν την προβλεπόμενη προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

