Τροχαίο στο Ρέθυμνο: Στο χειρουργείο 6χρονος – Μάχη των γιατρών να σώσουν το πόδι του

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου ένας 6χρονος υποβάλλεται σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στα Σχοινάρια του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Το ατύχημα προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο κάτω άκρο του παιδιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση του ποδιού κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο χειρουργείο προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί όσον αφορά τη γενικότερη εικόνα της υγείας του, τονίζοντας πως η ζωή του 6χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αγίου Βασιλείου, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.